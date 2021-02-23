Президент «Реала» излечился от коронавируса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.



За последние двое суток функционер прошёл два теста на инфекцию, и оба дали отрицательный результат. Перес не полетит с командой в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», зато встретится с ней сегодня перед отлётом.



О заражении Переса коронавирусом было объявлено 2 февраля. Сообщалось, что президент «Королевского клуба» переносит инфекцию бессимптомно.



Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.



Матч «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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