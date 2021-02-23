Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал сумму отступных, которую «Зенит» заплатил «Спартаку» при его выкупе в 2009 году.

«Когда я переходил из «Зенита» в «Спартак», то сказал: «Вернусь, если клуб меня позовёт». Я решил, что слова нужно сдержать. Все говорили про разные суммы, но у меня правильная версия. Была прописана сумма — € 15 млн. Я мог сам себя купить. Каждый, у кого есть деньги и моё согласие, мог меня купить", — сказал Быстров в видео YouTube-канала Василия Конова.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, затем присоединился к «Спартаку». В составе московского клуба хавбек провёл четыре года. В 2009 году полузащитник вернулся в стан сине-бело-голубых. В СМИ сообщалось о сумме выкупа в € 15 млн, однако генеральный директор «Зенита» утверждал, что клуб заплатил за Быстрова € 9 млн.