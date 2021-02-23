«Дерьмо полное». Быстров — о переходе Сутормина в «Зенит» за 50 тыс. рублей

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о трансфере хавбека Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.
«Дерьмо полное. Такое нельзя допускать. У нас тренеры, которые воспитывают таких футболистов, получают 30 тысяч рублей, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Как в дальнейшем им работать, если такие ситуации происходят? Агенты на этом заработали, а ты должен вкладывать в ребёнка душу, быть чуть ли не вторым отцом, авторитетом. Когда футболист заиграет, и тренер должен получить деньги, и школа. После таких случаев остаётся только лапу сосать. РФС не должен допускать такого», — сказал Быстров в видео YouTube-канала Василия Конова.
После окончания сезона-2018/2019 неожиданно «Рубин» объявил о подписании контракта с Суторминым, хотя сообщалось, что Алексей перейдёт в «Зенит». Затем он провёл один матч за казанцев, сыграв первый тайм товарищеской встречи с «Нижним Новгородом» (0:1). Спустя неделю было объявлено о переходе Сутормина из «Рубина» в «Зенит».
- 23 февраля 2021
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