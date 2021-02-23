«Взносы на зарплаты судьям – около 25 тыс. за матч». Спонсор «Знамени» раскрыл траты клуба

Спонсор команды ПФЛ «Знамя» Алексей Соколов (фамилия изменена по просьбе героя интервью) рассказал о тратах клуба.

«Раньше на сезон нам максимум нужно было пять миллионов рублей, эту сумму власти могли себе позволить, но в ПФЛ, по нашим расчётам, нам нужно в шесть раз больше. И вот эти 30 миллионов – это уже мои деньги. Город, даже если бы мог чем-то помочь, максимум дал бы всё равно лишь пять миллионов. На сегодняшний день я потратил на команду около 17 миллионов, но к концу сезона сумма возрастёт до 30.



На что уходят эти деньги? Взнос на выступление – один миллион пятьдесят тысяч рублей. Потом взносы на зарплаты судьям – это около 25 тысяч за игру, плюс мы должны обеспечивать их проезд, проживание и питание: выходит около 70 тысяч за каждый домашний матч, а их у нас 15. А есть ещё выездные – вылет на Сахалин, например, обошёлся нам в 600 тысяч рублей. Если на выезд едем на автобусе – тоже 40-50 тысяч. Плюс что-то по мелочи – бинты, йод, другие необходимые для врачей средства. И не стоит забывать про зарплаты – процентов 60-70 уходит на это.



Всего у нас два футболиста, кто играет за 50 тысяч рублей в месяц. Остальные получают меньше. Есть и те, кто за 12 с копейками играют. Некоторым в 19-20 хочется заявить о себе, для них деньги не главное.



Получается ли что-то отбить? Мы трижды сыграли в Кубке страны, полтора миллиона заработали. Да, эти деньги заплатят летом, но мы можем на них рассчитывать», — сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.