Ловрен лайкнул поздравления Путина с Днём защитника Отечества

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен лайкнул поздравления президента России Владимира Путина с Днём защитника Отечества. Запись была опубликована на официальной англоязычной странице президента в "Твиттере".
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
Ранее игрок сине-бело-голубых рассказал, что хотел бы полетать на истребителе: «Сделал ли я что-нибудь для исполнения этой мечты? Пока нет, но я узнал, что где-то в России, кажется, это можно попробовать. Так что не знаю, может если забраться куда-нибудь подальше, в Сибирь…»
- 23 февраля 2021
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