Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» обслужит турецкая бригада арбитров

Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» обслужит турецкая бригада арбитров
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Отвечать за VAR будет Абдулкадир Битиген, его помощник — Али Палабыйык. Резерный рефери — Арда Кардешлер.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 25 февраля в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» заняли третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». В свою очередь «Динамо» финишировало первым в группе Лиги Европы с «Вольфсбергом», «Фейеноордом» и ЦСКА.

Уткин: в «Динамо» бьются за потные контракты, в «Краснодаре» эта мотивация отсутствует
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021