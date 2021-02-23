Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» обслужит турецкая бригада арбитров

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Отвечать за VAR будет Абдулкадир Битиген, его помощник — Али Палабыйык. Резерный рефери — Арда Кардешлер.



Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 25 февраля в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» заняли третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». В свою очередь «Динамо» финишировало первым в группе Лиги Европы с «Вольфсбергом», «Фейеноордом» и ЦСКА.