Ответный матч «Динамо» и «Краснодара» обслужит турецкая бригада арбитров

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».
Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Отвечать за VAR будет Абдулкадир Битиген, его помощник — Али Палабыйык. Резерный рефери — Арда Кардешлер.
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 25 февраля в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» заняли третье место в квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном». В свою очередь «Динамо» финишировало первым в группе Лиги Европы с «Вольфсбергом», «Фейеноордом» и ЦСКА.
- 23 февраля 2021
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