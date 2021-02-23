Экс-футболисту «Мордовии» Мухаметшину грозит до 6 лет колонии

Бывший капитан футбольного клуба «Мордовия» 39-летний Руслан Мухаметшин в компании ещё трёх человек в ближайшее время предстанет перед судом, сообщают «Известия Мордовии».

Экс-игрока обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Сеть нелегальных казино работала и в Саранске, и в одном из районов республики. Следствие считает, что в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе со своими знакомыми создали организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов, для этого они арендовали нежилые помещения. Ставки в казино делались с помощью облачного майнинга криптовалюты. Для конспирации входы в игровые клубы маскировались под законные конторы по приёму ставок на спортивные события.

Заведения проработали до февраля 2020 года, затем их накрыли силовые структуры республики. Мухаметшин с тех пор находится под подпиской о невыезде. Экс-футболисту «Мордовии» и его соратникам грозит до шести лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.