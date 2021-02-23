Президент «Ростова» объяснил уход Романа Ерёменко

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил уход из команды полузащитника Романа Ерёменко.
«После нашей встречи с Романом Ерёменко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внёс очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьёй Ерёменко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Ерёменко удачи и успехов, семья превыше всего», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года.
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