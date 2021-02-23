Сергей Семак отреагировал на информацию об иске к нему со стороны ФНС
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что Федеральная налоговая служба подала иск против него.
Сообщалось, что ФНС через суд пытается взыскать 97 тыс. рублей с ресторана «Сад» в Санкт-Петербурге, совладельцем которого является специалист. Эта сумма была выделена заведению во время пандемии коронавируса в качестве помощи от государства.
«Пример работы прессы: вместо достоверной информации — разнос телеграмных сплетен. Немного фантазии — и новость состряпана. Как раз, кстати, к новому закону о клевете. Нет никого иска к Сергею Семаку», — написал наставник «Зенита» в своём «инстаграме».
«Зенит» под руководством Семака, набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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