Дзюба — о поражении в Кубке: «Зенит» проанализирует ошибки и будет только сильнее
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результаты неудачного матча с тульским «Арсеналом» (1:2) в Кубке России, а также поздравил подписчиков с Днём защитника Отечества.
«Ребята, всем привет. Спасибо большое за поздравления и поддержку после последней игры. Мы готовимся, проанализируем ошибки и будем только сильнее. Всем спасибо, кто с нами до конца. Мы постараемся исправиться. Всем хорошего дня и настроения. Надеемся, скоро будет теплее и весна придёт. Хорошо всем отметить этот великий праздник», — сказал Дзюба в сторис на странице в "Инстаграме".
Артём в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи. «Зенит» является лидером турнира (41).
Дзюба: любой гол «Спартаку» для меня очень важен. Каждый мяч как бальзам на душу
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