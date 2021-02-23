Сердар Азмун — главная цель «Севильи» в летнее трансферное окно
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал главной целью «Севильи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Gol Digital.
По информации источника, испанцам нужен новый центральный нападающий. Севильцы уже контактировали со стороной 26-летнего иранского форварда. «Севилья» не усилила атакующую линию в минувшее трансферное окно, более того, из команды ушёл Карлос Фернандес.
Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. Отмечается, что сумма, которую могут заплатить испанцы, составляет € 20 млн. Сообщается, что Сердар хотел бы попробовать свои силы в испанской Примере. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги иранец провёл 15 матчей, забил 11 голов и отдал две голевые передачи. «Зенит» является лидером турнира (41).
Юрист рассказал, при каких условиях Азмун не будет считаться легионером в России
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