«Вероятно, сказался коронавирус». Кириченко — об уходе Ерёменко из «Ростова»

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал уход из клуба полузащитника Романа Ерёменко. Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Любая потеря игрока в ходе сезона влияет на команду. Но я согласен, что сейчас Роман не показывает себя образца ещё недавнего времени. Вероятно, сказался перенесённый коронавирус. Он уже не может выдавать прежний объём, что важно в схемах Карпина. Но не знаю, насколько это сильно отразится на «Ростове».
У «Ростова» в принципе объёмная и подвижная линия полузащиты. Но качества Ерёменко для нынешних времён довольно уникальны: креативность, последний пас. Но это относится к его лучшей форме. В последнее время этого было мало», — цитирует Кириченко «Рейтинг букмекеров».
- 23 февраля 2021
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