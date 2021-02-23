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«Вероятно, сказался коронавирус». Кириченко — об уходе Ерёменко из «Ростова»

«Вероятно, сказался коронавирус». Кириченко — об уходе Ерёменко из «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал уход из клуба полузащитника Романа Ерёменко. Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Любая потеря игрока в ходе сезона влияет на команду. Но я согласен, что сейчас Роман не показывает себя образца ещё недавнего времени. Вероятно, сказался перенесённый коронавирус. Он уже не может выдавать прежний объём, что важно в схемах Карпина. Но не знаю, насколько это сильно отразится на «Ростове».

У «Ростова» в принципе объёмная и подвижная линия полузащиты. Но качества Ерёменко для нынешних времён довольно уникальны: креативность, последний пас. Но это относится к его лучшей форме. В последнее время этого было мало», — цитирует Кириченко «Рейтинг букмекеров».

Роман Ерёменко выступил с заявлением об уходе из «Ростова»
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