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Экс-тренер «Лестера» и «Уотфорда» Пирсон возглавил команду из Чемпионшипа

Экс-тренер «Лестера» и «Уотфорда» Пирсон возглавил команду из Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

«Бристоль Сити» на своём официальном сайте сообщил о назначении Найджела Пирсона на пост главного тренера команды. Контракт с английским специалистом рассчитан до мая этого года.

Последним местом работы Пирсона был «Уотфорд», который он возглавил в декабре 2019 года. В июле 2020-го, за два тура до конца сезона, Найджел был уволен. Команда по итогам сезона вылетела из высшего дивизиона.

До «Уотфорда» Пирсон тренировал бельгийский «Ауд-Хеверле Лёвен», «Дерби Каунти», «Лестер Сити», «Халл Сити» и «Саутгемптон».

«Бристоль Сити», набрав 39 очков в 31 туре, занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по силе дивизиона Англии. От зоны стыковых матчей за выход в Премьер-лигу команду отделяют 10 очков, от зоны вылета — 8 очков.

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