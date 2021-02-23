Алексей Миранчук: в «Аталанте» после тренировок реально нет сил. В России такого не ощущал

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о разнице в интенсивности тренировок в Италии и России, где он выступал за московский «Локомотив».



«Когда раньше говорили, что после тренировки ты приходишь домой уставший… В России такого не ощущал, если честно. Когда здесь приходишь домой, у тебя реально нет сил. Всё своё время посвящаешь восстановлению», — сказал Миранчук в ролике в «твиттере» «Матч ТВ».



Миранчук перешёл в «Аталанту» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний российский хавбек принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Команда из Бергамо, набрав 43 очка в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице.