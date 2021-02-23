Тарасов опубликовал фотографию с Нурмагомедовым и поздравление с 23 Февраля

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал в своём «инстаграме» поздравление с Днём защитника Отечества. Пост футболист сопроводил совместной фотографией с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Всех причастных с Днём защитника Отечества! Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелёгким и важным делом — защитой Родины, поздравляю с праздником. Вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы! А мы берём с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!» — написал Тарасов.
Ранее стало известно, что Тарасов продолжит карьеру в «Сахалинце». Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером.
- 23 февраля 2021
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