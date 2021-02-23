Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тарасов опубликовал фотографию с Нурмагомедовым и поздравление с 23 Февраля

Тарасов опубликовал фотографию с Нурмагомедовым и поздравление с 23 Февраля
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал в своём «инстаграме» поздравление с Днём защитника Отечества. Пост футболист сопроводил совместной фотографией с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Всех причастных с Днём защитника Отечества! Спасибо за мирное небо над головой солдатам, офицерам, главнокомандующему! Те, кто по долгу службы занят этим нелёгким и важным делом — защитой Родины, поздравляю с праздником. Вы продолжаете дело наших ветеранов и дарите нам спокойствие все эти годы! А мы берём с вас пример и защищаем наши семьи, любимых женщин и детей! Ура!» — написал Тарасов.

Ранее стало известно, что Тарасов продолжит карьеру в «Сахалинце». Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером.

«Роль Путина исполнил на опыте». Откровенное интервью с Тарасовым
В 33 остался без команды, но заканчивать карьеру не готов.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021