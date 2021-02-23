Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Негредо: когда Пепе и Рамос играли вместе в «Реале», не мог уснуть перед матчем

Негредо: когда Пепе и Рамос играли вместе в «Реале», не мог уснуть перед матчем
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Нападающий «Кадиса» Альваро Негредо рассказал о лучших защитниках, с которыми ему доводилось соперничать на поле.

«Труднее всего было играть против Пуйоля. Я был молод, и он снимал весь верх. Серхио Рамос играет очень похожим образом. Во время матча он очень силён во всех аспектах, это очень качественный футболист. Он пугает тебя, идёт в дриблинг и действует смело. В «Бешикташе» я играл с Пепе, но когда он составлял Рамосу пару в «Реале», я не мог уснуть перед матчем», — цитирует Негредо Mundo Deportivo со ссылкой на El Larguero.

Негредо перешёл в «Кадис» в прошлом году, а до этого выступал за «Реал», «Альмерию», «Севилью», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Райо Вальекано», «Мидлсбро», «Бешикташ» и «Аль-Наср». В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 21 матч в Примере, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Пепе устроил потасовку с одноклубником после финального свистка в матче с «Фаренсе». Фото
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021