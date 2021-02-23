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Игрокам «Тоттенхэма» не нравятся методы работы Жозе Моуринью

Игрокам «Тоттенхэма» не нравятся методы работы Жозе Моуринью
Футбол / Англия 0

После того как «Тоттенхэм Хотспур» проиграл пять матчей из шести в английской Премьер-лиге, главный тренер Жозе Моуринью сказал, что методы, которые используют он и его тренерский штаб, не уступают ничьим в мире.

Однако как сообщает The Athletic, реальность в раздевалке «шпор» такова, что некоторые игроки недовольны тренировками. Они считают их слишком оборонительными, слишком сосредоточенными на сопернике и не такими интенсивными, как при Маурисио Почеттино, который ныне тренирует «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что члены команды всё больше недовольны его подходом. Это беспокойство начинает сказываться на результатах.

«Тоттенхэм» по итогам 24 туров АПЛ набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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