Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
RCC Intro 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» рассматривает двух игроков в качестве замены Эктору Бельерину

«Арсенал» рассматривает двух игроков в качестве замены Эктору Бельерину
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» работает над потенциальной заменой для защитника Эктора Бельерина, которым заинтересовался «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Football.London, «канониры» рассматривают кандидатуры двух футболистов: Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Тарика Лампти из «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ааронс является трансферной целью «Баварии». В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 31 матче Чемпионшипа, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки. В свою очередь его ровесник Лампти провёл 11 встреч в английской Премьер-лиге. На его счету 1 забитый мяч, 1 голевой пас и 3 «горчичника».

«Арсенал», набрав 34 очка в 25 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны еврокубков «канониров» отделяют 9 очков.

Эктор Бельерин хочет летом покинуть «Арсенал», «ПСЖ» готов возобновить интерес к защитнику
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021