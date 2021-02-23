«Арсенал» рассматривает двух игроков в качестве замены Эктору Бельерину
Лондонский «Арсенал» работает над потенциальной заменой для защитника Эктора Бельерина, которым заинтересовался «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает Football.London, «канониры» рассматривают кандидатуры двух футболистов: Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Тарика Лампти из «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ааронс является трансферной целью «Баварии». В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 31 матче Чемпионшипа, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки. В свою очередь его ровесник Лампти провёл 11 встреч в английской Премьер-лиге. На его счету 1 забитый мяч, 1 голевой пас и 3 «горчичника».
«Арсенал», набрав 34 очка в 25 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны еврокубков «канониров» отделяют 9 очков.
Эктор Бельерин хочет летом покинуть «Арсенал», «ПСЖ» готов возобновить интерес к защитнику
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