«Арсенал» рассматривает двух игроков в качестве замены Эктору Бельерину

Лондонский «Арсенал» работает над потенциальной заменой для защитника Эктора Бельерина, которым заинтересовался «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает Football.London, «канониры» рассматривают кандидатуры двух футболистов: Максимилиана Ааронса из «Норвич Сити» и Тарика Лампти из «Брайтон энд Хоув Альбион».



Ааронс является трансферной целью «Баварии». В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 31 матче Чемпионшипа, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки. В свою очередь его ровесник Лампти провёл 11 встреч в английской Премьер-лиге. На его счету 1 забитый мяч, 1 голевой пас и 3 «горчичника».



«Арсенал», набрав 34 очка в 25 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны еврокубков «канониров» отделяют 9 очков.

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