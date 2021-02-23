ЦСКА устроил соревнование по чистке картошки в День защитника Отечества. В состязании сошлись полузащитник Эмиль Бохинен и нападающий Чидера Эджуке. В роли судьи выступил начальник команды Александр Стельмах. Победителем вышел новичок состава Бохинен, который быстрее справился с задачей. Эджуке был вынужден нести ужин главному тренеру красно-синих Виктору Гончаренко.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
- 23 февраля 2021
-
17:43
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:30
-
16:17
-
16:03
-
16:03
-
15:31
-
15:08
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:45
-
14:44
-
14:38
-
14:07
-
13:55
-
13:43
-
13:35
-
13:34
-
13:28
-
13:26
-
13:19
-
13:19
-
12:45
-
12:41
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:07