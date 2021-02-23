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ЦСКА устроил соревнование по чистке картошки в День защитника Отечества

ЦСКА устроил соревнование по чистке картошки в День защитника Отечества
Футбол / РПЛ 0
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ЦСКА устроил соревнование по чистке картошки в День защитника Отечества. В состязании сошлись полузащитник Эмиль Бохинен и нападающий Чидера Эджуке. В роли судьи выступил начальник команды Александр Стельмах. Победителем вышел новичок состава Бохинен, который быстрее справился с задачей. Эджуке был вынужден нести ужин главному тренеру красно-синих Виктору Гончаренко.

Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

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