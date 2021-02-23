Марко Розе: «Боруссия» М способна сыграть смело в матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
«Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы. Если „Манчестер Сити“ что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать», — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 16 марта в Манчестере (Англия).
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