Андрей Тихонов: один раз вместе с зэками съел собаку. В буквальном смысле

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чем ему запомнилась служба в армии.



«В армию меня забрали в 18 лет. Особым желанием служить, если честно, не горел. На смотринах в ЦСКА-2 отчего-то не приглянулся Александру Тарханову и меня отправили служить в поселок Новобирюсинка Тайшетского района – это от Красноярска ещё часов 12 на поезде ехать. Два года в «зоне» зэков охранял.



Наша зона представляла собой огромный гараж, где ремонтировались лесовозы. Хотя у людей уже было по нескольку ходок, мы нормально общались — все мы люди, несмотря ни на что. Иногда ходили париться в баню. Иногда приносили им еду. Иногда женщин приводили. Там рядом с зоной был населённый пункт, где жили невыездные. Так вот среди них были гремучие бабы, которые выпивали и навещали заключённых. Один раз вместе с зэками съел собаку. В буквальном смысле», — цитирует Тихонова Sports.ru.

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