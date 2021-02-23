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Ибрагимович: «Милан» совершил много ошибок в матче с «Интером», но мы оправимся

Ибрагимович: «Милан» совершил много ошибок в матче с «Интером», но мы оправимся
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что команда тяжело перенесла поражение в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:3).

«Поражение в матче с „Интером“ — это тяжело. Мы совершили много ошибок, но мы оправимся от этого. В следующем матче, возможно, у нас будет больше удачи», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

На 5-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме Мартинес оформил дубль. Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание переправил мяч в ворота. Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. Бельгиец подхватил мяч в центре поля, на скорости домчался до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма до мяча не дотянулся.

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