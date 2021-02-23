«Торино» приостановил тренировки из-за коронавируса

Сегодня, 23 февраля, «Торино» приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавируса в команде, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. За последние несколько дней у трёх футболистов «Торино» была выявлена коронавирусная инфекция.



«В связи с непредвиденной ситуацией, которая ещё не стабилизировалась, по указаниям местных органов здравоохранения футбольный клуб „Торино“ приостанавливает тренировки с сегодняшнего дня в ожидании дальнейших результатов тестов», — говорится в заявлении.



«Торино» в 23 встречах набрал 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В тройку лидеров входят «Милан» (49) и «Ювентус» (45).