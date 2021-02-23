«Торино» приостановил тренировки из-за коронавируса
Сегодня, 23 февраля, «Торино» приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавируса в команде, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. За последние несколько дней у трёх футболистов «Торино» была выявлена коронавирусная инфекция.
«В связи с непредвиденной ситуацией, которая ещё не стабилизировалась, по указаниям местных органов здравоохранения футбольный клуб „Торино“ приостанавливает тренировки с сегодняшнего дня в ожидании дальнейших результатов тестов», — говорится в заявлении.
«Торино» в 23 встречах набрал 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В тройку лидеров входят «Милан» (49) и «Ювентус» (45).
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:30
-
16:17
-
16:03
-
16:03
-
15:31
-
15:08
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:45
-
14:44
-
14:38
-
14:07
-
13:55
-
13:43
-
13:35
-
13:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам