Гвардиола: в нападении у «Боруссии» М играют быстрые футболисты. Немецкие команды опасны
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией».
«Играть готовы все, не считая Натана Аке. Мёнхенгладбахская „Боруссия“ здорово выходит из обороны через короткий пас, у неё стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 16 марта в Манчестере (Англия).
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