На матче «Реала» неизвестный сделал девушке предложение на русском языке. Забавный случай произошёл во время встречи «сливочных» с «Вальядолидом» (1:0), которая состоялась 20 февраля.



Во время матча на электронных щитах, установленных на стадионе, начали появляться надписи на русском языке. На них высветилась фраза: «Выходи за меня». Сразу после этого зрители узнали имя девушки, которой было сделано предложение: «Аня». Имя молодого человека, сделавшего предложение таким любопытным способом, остаётся неизвестным.

«Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка. «Вальядолид» (21) — на 19-м месте.