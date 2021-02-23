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На матче «Реала» неизвестный сделал девушке предложение на русском языке

На матче «Реала» неизвестный сделал девушке предложение на русском языке
Футбол / Испания 0

На матче «Реала» неизвестный сделал девушке предложение на русском языке. Забавный случай произошёл во время встречи «сливочных» с «Вальядолидом» (1:0), которая состоялась 20 февраля.

Во время матча на электронных щитах, установленных на стадионе, начали появляться надписи на русском языке. На них высветилась фраза: «Выходи за меня». Сразу после этого зрители узнали имя девушки, которой было сделано предложение: «Аня». Имя молодого человека, сделавшего предложение таким любопытным способом, остаётся неизвестным.

«Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка. «Вальядолид» (21) — на 19-м месте.

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