Футболист «Аталанты» скончался от рака в возрасте 21 года

Сегодня, 23 февраля, футболист молодёжной команды «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени. Ивуарийскому игроку был 21 год.

Футболист долго боролся с болезнью. Последние месяцы полузащитник провёл на родине, в Кот-д'Ивуаре.



«Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брачиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Аталанты» в «Инстаграме».



«Аталанта» в 23 встречах набрала 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53). В тройку лидеров входят «Милан» (49) и туринский «Ювентус» (45).