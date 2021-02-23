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Онопко: Влашич — лидер на поле, но ему не хватает этого в раздевалке. Рявкнуть не может

Онопко: Влашич — лидер на поле, но ему не хватает этого в раздевалке. Рявкнуть не может
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, кого считает лидерами красно-синих.

«Влашич — лидер на поле, но ему, наверное, не хватает лидерских качеств в раздевалке. Рявкнуть не может. Понтус был машиной, мог «напихать» игрокам. Сейчас это делает Акинфеев. Глыба. Марио Фернандес тоже лидер на поле, но он не может повысить голос в раздевалке. Крикнуть, «напихать» молодым может Дзагоев», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач. ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41).

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