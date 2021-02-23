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Садио Мане: говорю Фирмино, что он должен сменить гражданство на сенегальское

Садио Мане: говорю Фирмино, что он должен сменить гражданство на сенегальское
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане оценил вклад в успехи мерсисайдцев партнёра по команде, Роберто Фирмино.

«Роберто Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Мохамед Салах. Но это часть футбола – люди всегда судят о нападающем по количеству забитых мячей. Думаю, что без Фирмино мы с Салахом не забили бы столько голов.

Роберто делает ситуацию проще для нас. Думаю, сборной Бразилии повезло, что он у них есть. Всегда говорю ему: «Ты должен сменить гражданство на сенегальское». Это стало бы исполнением моей мечты. Я просто люблю его. Он мой любимый одноклубник», – приводит слова Мане бразильское подразделение ESPN.

В нынешнем сезоне АПЛ Роберто Фирмино провёл 25 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Садио Мане, сыграв 22 матча, набрал 10 очков по системе «гол+пас» (7+3).

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