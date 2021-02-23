Пол Скоулз: в декабре казалось, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ с большим отрывом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«Я работал экспертом на матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» в декабре, и тогда мерсисайдцы просто разнесли соперника со счётом 4:0. В тот момент смотрел и думал, что они снова выиграют АПЛ с отрывом в 10–15 очков.



Но в последнее время они допускают много ошибок. Да, у них чудовищные проблемы с травмами, просто невероятные: пришлось поставить Джордана Хендерсона в оборону, из-за этого игра в полузащите уже не так хороша, Алисон Бекер допускает серьезных ошибок в воротах, полузащитники играют не лучшим образом. Но не думаю, что «Ливерпуль» в целом играет настолько уж плохо.



Мерсисайдцам не удаётся создать достаточное количество моментов у чужих ворот, но иногда получается контролировать ход матча. Однако большим разочарованием стал Роберто Фирмино. Отличный игрок, но в матче с «Эвертоном» запарывал момент за моментом. У него хватает полумоментов, и, если использовать хотя бы один из них, многое изменилось бы. Но он очень рассеянно играет у ворот», – приводит слова Скоулза TEAMtalk.

«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.