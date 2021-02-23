Дмитрий Селюк: Туре работает в «Олимпике» абсолютно бесплатно

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что тренер «Олимпика» Яя Туре бесплатно работает в новом клубе.



«Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в «Олимпике» абсолютно бесплатно. Ни одной копейки «Олимпик» не платит. Ни одной гривны», – сказал Селюк в интервью для YouTube-канала «Профутбол Digital».



Ранее бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре был назначен ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика». Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Яя Туре назначен ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика»