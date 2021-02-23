«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи». В сделку могут включить Минамино

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно может усилить вингер «Севильи» Лукас Окампос.



Как сообщает «твиттер»-аккаунт ESPN Fútbol Club Argentina, «Ливерпуль» действительно хочет приобрести 26-летнего аргентинца, но мерсисайдцы пока не решили, стоит ли вступать в переговоры с «нервионцами», требующими за Окампоса сумму, превышающую € 60 млн.



По сообщениям источника, помочь осуществить трансфер может тот факт, что «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Саутгемптона» Такуми Минамино, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Действующие чемпионы Англии могут включить японца в сделку, чтобы снизить стоимость Окампоса.



В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас Окампос провёл 21 матч, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в € 45 млн.



Такуми Минамино В АПЛ сезона-2020/2021 провёл 12 матчей и забил три мяча. Transfermarkt оценивает 26-летнего японца в € 10 млн.

Лукас Окампос может перейти из «Севильи» в «Вулверхэмптон» за € 45 млн