«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи». В сделку могут включить Минамино

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно может усилить вингер «Севильи» Лукас Окампос.
Как сообщает «твиттер»-аккаунт ESPN Fútbol Club Argentina, «Ливерпуль» действительно хочет приобрести 26-летнего аргентинца, но мерсисайдцы пока не решили, стоит ли вступать в переговоры с «нервионцами», требующими за Окампоса сумму, превышающую € 60 млн.
По сообщениям источника, помочь осуществить трансфер может тот факт, что «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Саутгемптона» Такуми Минамино, права на которого принадлежат «Ливерпулю». Действующие чемпионы Англии могут включить японца в сделку, чтобы снизить стоимость Окампоса.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас Окампос провёл 21 матч, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в € 45 млн.
Такуми Минамино В АПЛ сезона-2020/2021 провёл 12 матчей и забил три мяча. Transfermarkt оценивает 26-летнего японца в € 10 млн.
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