Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

«Аталанта» опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». В список, состоящий из 22 футболистов, попал российский полузащитник Алексей Миранчук.



Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Паломино, Руггери, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен».