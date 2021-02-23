«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия» возглавляют список потенциальных претендентов на покупку голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, если он решит покинуть стан манкунианцев ближайшим летом.
По сообщениям Sky Sports, 23-летний англичанин всё более разочаровывается отсутствием игровой практики в нынешнем сезоне и считает, что после его возвращения на «Олд Траффорд» в августе прошлого года из аренды ему предоставили слишком мало шансов. Хендерсон не рад перспективе провести и следующий сезон на скамейке запасных и задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед».
Контракт основного вратаря «шпор» Уго Льориса завершается летом 2022 года, и «Тоттенхэм» не против омолодить позицию голкипера, продолжая следить за развитием событий по поводу возможного ухода Хендерсона из «МЮ».
Контракт Дина Хендерсона с манкунианцами действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в € 20 млн.
- 23 февраля 2021
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