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«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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«Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия» возглавляют список потенциальных претендентов на покупку голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, если он решит покинуть стан манкунианцев ближайшим летом.

По сообщениям Sky Sports, 23-летний англичанин всё более разочаровывается отсутствием игровой практики в нынешнем сезоне и считает, что после его возвращения на «Олд Траффорд» в августе прошлого года из аренды ему предоставили слишком мало шансов. Хендерсон не рад перспективе провести и следующий сезон на скамейке запасных и задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Контракт основного вратаря «шпор» Уго Льориса завершается летом 2022 года, и «Тоттенхэм» не против омолодить позицию голкипера, продолжая следить за развитием событий по поводу возможного ухода Хендерсона из «МЮ».

Контракт Дина Хендерсона с манкунианцами действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в € 20 млн.

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