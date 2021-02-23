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Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Оскар Вендт назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире и поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы с большим нетерпением ждём предстоящего матча. Это встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с вероятно лучшей командой в мире на сегодняшний день. Мы каждый день тренируемся ради таких матчей. «Манчестер Сити» сейчас на ходу, они выиграли 18 матчей подряд. Мне не нужно объяснять это. У них просто хорошая команда» — цитирует Вендта пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 16 марта в Манчестере (Англия).

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