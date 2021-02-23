Нападающий «ПСЖ» Неймар продемонстрировал баскетбольный зал, расписанный портретами звёзд НБА. Он выложил соответствующий пост в своём «инстаграме». На стене — коллаж из огромных портретов звезд НБА прошлого и настоящего: Майкла Джордана, Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Стефена Карри, Скотти Пиппена, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 11 матчах чемпионата Франции забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.



В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» встречался с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу монегасков. «Монако» в 26 матчах набрал 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» (54) — на 3-м месте. Лидирует в чемпионате Франции «Лилль» (58).