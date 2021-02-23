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Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидс Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»

Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидс Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).

«Сегодня разница между двумя командами была не так велика, как итоговый счёт. Матч был очень сложным, даже несмотря на то что мы гораздо больше атаковали, чем соперник.

У них было два разных типа крайних защитников: правый защитник не атаковал, в то время как левый больше играл впереди и меньше защищался. Мы чередовали собственные фланги атаки и постоянно меняли местами Рафинью, Элдера Косту и Джека Харрисона, чтобы посмотреть, кто лучше приспособится к подобной игре. Во втором тайме, когда мы быстро открыли счёт, у Рафиньи появилась большая свобода при игре в атаке. Он мог забить больше, чем один мяч», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео гола Рафиньи в матче с «Саутгемптоном»

«Лидс Юнайтед» в 25 матчах набрал 35 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.

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