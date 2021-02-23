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Хазенхюттль — о матче с «Лидсом»: мы заслужили сегодняшнее поражение, провалив второй тайм

Хазенхюттль — о матче с «Лидсом»: мы заслужили сегодняшнее поражение, провалив второй тайм
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение «святых» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:3).

«Может быть, судья поспешил дать свисток в моменте с отменённым голом, но давайте не будем сегодня обсуждать судейство. Мы заслужили сегодняшнее поражение, потому что во втором тайме играли не так, как должны были бы играть с таким соперником. В первой половине встречи мы показали, что можем конкурировать с ними, но во втором тайме быстрый гол вызвал у нас проблемы и это сильно упростило задачу для «Лидса». Далее мы не имели ни малейшего шанса.

Нейтан Телла провёл хороший матч: он был храбр, показывал хорошую технику и знал, что надо делать при игре один в один. У нас был хороший момент, но мы его не реализовали, в отличие от хозяев. Я пока не могу найти объяснение слабому второму тайму в нашем исполнении», — приводит слова австрийского специалиста BBC.

Видео победного гола «Лидса» в матче с «Саутгемптоном»

«Лидс Юнайтед» в 25 матчах набрал 35 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.

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