Холанд: Левандовски — сумасшедший. Оформляет хет-трики, будто это обыденность

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнением о форварде «Баварии» Роберте Левандовском.



«Этот мужик сумасшедший. По-настоящему сумасшедший. Когда я забиваю гол, то лишь подбираюсь на гол ближе к нему. А потом он оформляет следующий хет-трик, будто это обыденность. То, что он делает, выходит за рамки. Он сумасшедший.



Я многое перенял у него. Он невероятно хорош в плане техники и комбинированной игры. Могу многому у него научиться. Смотрю каждый матч „Баварии“ и черпаю полезную информацию. Фантастическая команда! Что касается выбора позиции, то в «Баварии» всегда знают, где он находится, а Роберт всегда умудряется быть именно там, где нужно, и завершать атаки. Это впечатляет», — сказал Холанд в интервью Viaplay Fotball.