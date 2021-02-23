Холанд: Левандовски — сумасшедший. Оформляет хет-трики, будто это обыденность

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнением о форварде «Баварии» Роберте Левандовском.
«Этот мужик сумасшедший. По-настоящему сумасшедший. Когда я забиваю гол, то лишь подбираюсь на гол ближе к нему. А потом он оформляет следующий хет-трик, будто это обыденность. То, что он делает, выходит за рамки. Он сумасшедший.
Я многое перенял у него. Он невероятно хорош в плане техники и комбинированной игры. Могу многому у него научиться. Смотрю каждый матч „Баварии“ и черпаю полезную информацию. Фантастическая команда! Что касается выбора позиции, то в «Баварии» всегда знают, где он находится, а Роберт всегда умудряется быть именно там, где нужно, и завершать атаки. Это впечатляет», — сказал Холанд в интервью Viaplay Fotball.
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