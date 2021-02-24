Бохинен: если преуспею в ЦСКА, то будут перспективы попасть в сборную Норвегии

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о готовности бороться за место в основном составе.



«Я знаю, что за место в команде идёт большая конкуренция, но чувствую, что нахожусь в хорошем положении и мне есть что показать и чем быть полезным. В любом случае, я не вижу причин, по которым мне не следует бороться.



О сборной особо не думал. Моя цель — набрать как можно скорее форму и получить игровое время здесь. Но если я преуспею в ЦСКА, то думаю, что и перспективы попасть в сборную хорошие. Конечно, это моя мечта», — цитирует Бохинена TV2.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

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