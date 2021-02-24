Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 24-й минуте полузащитник Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей в счёте. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард «Баварии» Лерой Зане довёл счёт до разгромного. На 47-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек Хоакин Корреа сократил отставание римской команды в счёте.

Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2021, вторник. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Левандовски – 9'   0:2 Мусиала – 24'   0:3 Зане – 42'   0:4 Ачерби – 47' (автогол)   1:4 Корреа – 49'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021