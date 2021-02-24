«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 24-й минуте полузащитник Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей в счёте. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард «Баварии» Лерой Зане довёл счёт до разгромного. На 47-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек Хоакин Корреа сократил отставание римской команды в счёте.



Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен».