«Челси» оказался сильнее мадридского «Атлетико» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов

23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Германии.



На протяжении всего матча команды действовали аккуратно, создавали минимальное количество опасных моментов. На 68-й минуте счёт открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру, который нанёс неотразимый удар через себя. Изначально боковой арбитр сигнализировал о положении «вне игры», но после просмотра VAR Брих принял решение засчитать гол.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет мадридский «Атлетико», состоится 17 марта. Старт встречи – в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.