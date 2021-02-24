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«Челси» оказался сильнее мадридского «Атлетико» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» оказался сильнее мадридского «Атлетико» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Германии.

На протяжении всего матча команды действовали аккуратно, создавали минимальное количество опасных моментов. На 68-й минуте счёт открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру, который нанёс неотразимый удар через себя. Изначально боковой арбитр сигнализировал о положении «вне игры», но после просмотра VAR Брих принял решение засчитать гол.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет мадридский «Атлетико», состоится 17 марта. Старт встречи – в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2021, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Жиру – 68'
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