«Атлетико» проиграл только 2 из 11 домашних матча клубам из Англии. Оба – «Челси»

Во вторник, 23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

Как сообщает ESPN FC в «Твиттере», подопечные Диего Симеоне уступили только в двух матчах из 11 с английскими командами в еврокубках на домашней арене. При этом оба поражения случились во встречах с лондонским «Челси».

Напомним, что в сезоне-2017/2018 «аристократы» обыграли «Атлетико» в Испании в матче группового этапа со счётом 2:1. Тогда за «Челси» отличились Альваро Мората и Миши Батшуайи, а единственный забитый мяч у «матрасников» на счету Антуана Гризманна.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет мадридский «Атлетико», состоится 17 марта. Старт встречи – в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.