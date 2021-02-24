Индзаги: «Лацио» был слишком напряжён в игре с «Баварией». Мы подарили им 3 гола из 4

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:4), который состоялся в Италии.



«Перед матчем на этой неделе мы договорились с игроками, что должны показать свою игру. Мы слишком сильно переживали из-за этого, чувствовалось напряжение в игре с чемпионами мира, но мы забили за них 3 гола из 4.



Если бы при счёте 0:1 был назначен пенальти, это могло бы изменить игру, но сегодня вечером всё пошло против нас. Мы должны извлечь уроки из этого опыта, чтобы расти и стать сильнее в будущем.



Разочарование в раздевалке — это естественно, но игра с «Баварией» на такой стадии для нас это уже достижение. В играх на этом уровне нужно быть готовым на все 100 %, делать всё правильно и надеяться, что соперник не в лучшей форме», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов