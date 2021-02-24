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«Челси» готов потратить € 300 млн следующим летом. Приоритет – подписание Холанда

«Челси» готов потратить € 300 млн следующим летом. Приоритет – подписание Холанда
Футбол / Англия 0
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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович готов следующим летом выделить на трансферы сумму в размере € 300 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, главная цель для владельца «Челси» — это победа в Лиге чемпионов в ближайшее время и для этого он готов вложить на трансферы невероятную сумму € 300 млн, несмотря на масштабную трансферную кампанию перед стартом текущего сезона, когда были приобретены Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Бен Чилуэлл, Тьяго Силва, Кай Хаверц и Эдуард Менди, что обошлось «аристократам» в € 247 млн.

Одна из главных трансферных целей «Челси» — это 20-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которого лондонцы готовы заполучить любой ценой.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Холанд запросил у «Боруссии» новый контракт на сумму в € 90 млн.

Эрлинг Холанд желает подписать новый 5-летний контракт на общую сумму € 90 млн
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