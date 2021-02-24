Флик – о разгроме «Лацио»: «Бавария» сделала огромный шаг к выходу в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на крупную выездную победу его подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с римским «Лацио» (4:1).
«Каждый оправдал ожидания. «Бавария» показала очень хорошую командную игру. Мы хотели с самых первых минут оказывать давление на соперника и нам это удалось. Мы перехватывали мяч на чужой половине поля, создавали опасные моменты и забивали. Сегодня мы очень довольны.
«Бавария» хочет выйти в четвертьфинал, и сегодня мы сделали огромный шаг в этом направлении. Но впереди ещё ответная игра», — цитирует Флика русскоязычная версия официального сайта «Баварии».
Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен».
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