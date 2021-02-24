Облак: все мысли игроков «Атлетико» заняты только желанием отыграть отставание

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после домашнего поражения от «Челси» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов выразил уверенность, что мадридцы в состоянии исправить ситуацию в ответном матче.
«Всегда стоит задача хорошо сыграть в обороне, каким бы ни был в целом план на матч. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. В раздевалке я видел в глазах каждого из нас уверенность в завтрашнем дне. Все только и думают о том, чтобы победить в ответном матче.
Таков футбол. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь… У нас всё ещё есть ответный поединок, поэтому надо не вешать нос. Сейчас все мысли заняты только желанием отыграть отставание. В последнее время многое работает против нас. Переживаем не лучший момент, но всё исправится. Надо сохранять позитивный настрой. Сезон долгий, в нём случаются тяжёлые отрезки. Но мы должны показать силу и сплочённость своего коллектива», – цитирует Облака сайт УЕФА.
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