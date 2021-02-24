Каморанези покинул пост главного тренера «Марибора»

«Марибор» объявил об увольнении главного тренера клуба Мауро Каморанези. Как сообщается на официальном сайте клуба, главной причиной увольнения специалиста стало неудачное выступление команды в текущем сезоне.

«Принципы работы, установленные руководством клуба в начале сотрудничества, не соблюдались. Мы находимся в кризисе результатов, который продолжается, и в настоящее время мы не видим никаких признаков изменений. Мы осознаём специфику подготовки, но, независимо от обстоятельств, заметного обновления работы не происходит», – говорится в сообщении.

В настоящее время «Марибор» после 22 матчей занимает второе место в чемпионате, отставая от «Олимпии» из Любляны на два очка.

Каморанези возглавил словенский клуб в сентябре 2020 года. Контракт с «Марибором» был рассчитан до лета 2023 года. Ранее 44-летний специалист тренировал мексиканские клубы «Корас де Тепик» и «Кафеталерос де Тапачула», аргентинский «Тигре» и словенский «Табор».