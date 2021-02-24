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«Бавария» разгромила «Лацио», а «Челси» победил «Атлетико» в плей-офф ЛЧ. Главное к утру

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Лацио», «Челси» на выезде обыграл мадридский «Атлетико», а Левандовски превзошёл Рауля в списке бомбардиров – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» оказался сильнее мадридского «Атлетико» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов.

2. «Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Левандовски превзошёл Рауля и вышел на третье место в списке бомбардиров Лиги чемпионов.

4. «Барселона» объявила о возвращении Пау Газоля, он будет выступать под 16-м номером.

5. Стали известны все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции.

6. Россия обыграла Бразилию — 5:0 в матчевой встрече по ММА, Корешков победил досрочно.

7. «Пингвинз» обыграли «Кэпиталз» благодаря голу Малкина.

8. Дан Петреску покинул турецкий «Кайсериспор» спустя чуть более месяца после назначения.

9. «Оттава» победила «Монреаль» в серии буллитов, у Зуба результативная передача.

10. Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд подарил Хабибу свою футболку.