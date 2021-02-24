«Всё решил единственный фантастический удар». Коке — о поражении в матче с «Челси»

Капитан мадридского «Атлетико» полузащитник Коке прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Поедем в Лондон с мыслью о победе. Мы оправимся от поражения. Выдалась сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, и должны приспосабливаться к имеющимся условиям. Если забьём в Лондоне два гола, то пройдём дальше.
Получился сложный матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не воспользовались своими моментами. Теперь надо думать только о победе в ответной игре. Сегодня казалось, что разница в классе команд совершенно незначительная, но всё решил единственный фантастический удар», — приводит слова Коке пресс-служба УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Атлетико» состоится 17 марта.
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