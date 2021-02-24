Йозуа Киммих установил новый рекорд Лиги чемпионов
Полузащитник «Бавария» Йозуа Киммих установил новый рекорд Лиги чемпионов. Игрок провёл 50 матчей в составе немецкого клуба в этом турнире. В 38 из них команда одержала победу, что стало новым рекордом Лиги чемпионов, сообщает Opta Franz. По этому показателю игрок превзошёл полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера и игрока «Реала» Каземиро – по 36 побед.
23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.
Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен» (1:0).
«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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